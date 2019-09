Setor de cosméticos e beleza abre mais de 182 mil empresas em 2019

Mesmo com a economia andando a passos lentos, o setor de cosméticos e beleza está acelerando no País. No acumulado do ano até o dia 13 deste mês, foram abertas mais de 182 mil empresas do setor, de acordo com a Neoway, empresa de Big Data Analytics. O desempenho foi superior ao de outros setores da economia, mostra o levantamento. A indústria de vestuário abriu mais de 123 mil estabelecimentos no mesmo período e o setor de alimentação e restaurantes registrou 116 mil novas empresas.