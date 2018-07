Setor de galpões logísticos em São Paulo tem alta nas locações em junho

A despeito do ritmo lento de recuperação da economia e da greve dos caminhoneiros, o mercado de condomínios logísticos do Estado de São Paulo mostrou recuperação. O setor registrou uma absorção líquida (saldo entre áreas alugadas e devolvidas) positiva de 24,4 mil m², ante um resultado negativo de 6,7 mil m² em maio, segundo dados da consultoria imobiliária Cushman & Wakefield. Com isso, o preço médio pedido para locação teve alta de 0,6%, passando para R$ 19,16 por m² ao mês.