Setor de máquinas aponta aumento abusivo no preço do aço

O preço do aço acumula altas que superam os 80% de janeiro a dezembro deste ano, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). José Velloso, presidente da entidade, diz que a alta no preço do minério de ferro ou o câmbio não justificam a alta praticada. Para ele, o aumento praticado por um dos principais fornecedores, a CSN, é abusivo. O minério de ferro negociado no porto de Qingdao, na China, superou os US$ 150 hoje.

Ferro. Segundo fontes do setor de aço, o aumento do preço do minério de ferro, que estava em cerca de US$ 94 a tonelada em janeiro, somado à alta do câmbio no período, é suficiente para justificar um aumento de 50% a 65% no preço do aço por parte das siderúrgicas. Nessa conta, não entram os distribuidores, que aplicam aumentos de acordo com a demanda pelo produto. Procurada, a CSN preferiu não se posicionar.

Fogo. Velloso afirma que 23% das empresas do setor de máquinas já chegaram a parar a produção em algum momento, em razão da falta do insumo e de seu alto preço. Além disso, cerca de 52% das empresas têm problemas para conseguir a matéria-prima. Segundo ele, a indústria de máquinas não consegue repassar preço.

Incerteza. Do lado dos eletrodomésticos, a alta média de todos os insumos está em 30%, segundo a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos de Eletroeletrônicos (Eletros). A instituição diz que há atrasos constantes nas entregas de aço e as classifica como motivo de incerteza no setor.

Menores. A situação dos fabricantes de eletroeletrônicos é mais preocupante quando se fala de empresas médias, que fazem produtos para as classes C e D. Nesses casos, a falta de insumos e os altos preços são mais latentes, já que nas grandes empresas os contratos contém multas generosas no caso de descumprimento.

