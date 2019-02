Setor de medicamentos aprofunda discussões sobre logística reversa

Indústrias, distribuidoras e varejistas ligados à cadeia dos medicamentos estão se organizando para discutir cronogramas e procedimentos para viabilizar a implantação da logística reversa na área. O sistema permitirá ao consumidor entregar embalagens e medicamentos vencidos para descarte adequado. Atualmente em fase de consulta pública, o sistema começará a ser implantado assim que for publicado o decreto do governo ou o termo de cooperação entre todos os elos da cadeia de medicamentos for assinado com o poder público.

De volta. Como parte desse processo, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, tem recebido representantes do setor, como as lideranças da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais (Alanac), que apoia a política. O governo acredita que serão necessários mais de R$ 300 milhões por ano, pulverizados entre todos os elos da cadeia, para seu funcionamento. (Cristiane Barbieri)

