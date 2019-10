Setor de shoppings pede bis após vendas fortes na semana do Brasil

As vendas nos shopping centers durante a Semana do Brasil superaram as expectativas de empresários do setor, que já trataram de pedir ao governo federal para repetir a dose no ano que vem. As vendas na semana patriótica, entre 6 e 15 de setembro, foram 16,8% maiores na comparação com os mesmos dias do ano passado, conforme apuração do Índice Cielo de Varejo, contratado pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

Agenda. O resultado superou de longe a previsão, que era de alta de 5%. Com os resultados animadores em mãos, a Abrasce e outras entidades e empresas ligadas ao varejo pediram ao governo, em reunião ocorrida há poucos dias, que repita o evento no ano que vem, de modo a consolidar a Semana do Brasil como uma nova data forte de vendas.

Retrato. No acumulado entre janeiro e agosto, as vendas nos shoppings subiram 8,3% em relação aos mesmos meses do ano passado, segundo a mesma pesquisa. O número está acima da projeção da associação para o ano, que é de alta de 7% nas vendas. Na visão da Abrasce, as vendas têm se beneficiado da melhora, ainda que lenta, do quadro econômico nacional e do maior ânimo dos consumidores, que adiaram muitas compras durante a crise.

