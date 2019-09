Setor financeiro é mais afetado pela automação no curto prazo

Os empregos no setor financeiro podem ser os mais afetados no curto prazo com a automação, segundo estudo realizado pela PwC. O levantamento aponta que 30% das vagas desse setor podem estar em risco até o fim da década de 2020. Já no longo prazo, o setor de transporte é o que deve sofrer os efeitos. Nesse caso, o estudo global aponta que 50% dos postos de trabalho podem ser automatizados até o meio da década de 2030.

