Setor imobiliário aumenta captação e Fortesec tem 19 CRIs

O setor imobiliário tem aumentado sua captação no mercado de capitais. A securitizadora Fortesec está estruturando no momento 19 Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e um Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRAs). Até maio de 2019, a empresa teve o dobro de operações quando comparado ao mesmo período do ano passado. Recentemente, a Fortsec viabilizou uma operação para financiar a construção de uma unidade do Hotel Ibis no centro de São Paulo com cerca de 200 unidades.

Contato: colunadobroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem delay, assine o Broadcast+