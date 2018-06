Setor privado e Governo fazem nova ofensiva para reduzir roubo de carga

Diante dos custos bilionários gerados pelo roubo de cargas no Brasil, o setor privado e o governo se uniram para tentar conter os prejuízos. Assinam nesta semana, em Brasília, duas cartas de intenção com propostas de mudanças de legislação, ações e metas para diminuir as ocorrências e ampliar a geração de emprego no setor de transporte e logística. Essas questões também estão no centro da pauta da 1ª Conferência Internacional + Logística + Inovação e do XVIII Seminário Brasileiro do Transporte Rodoviário de Cargas, que acontecem entre hoje e 10 de maio.

Aqui e agora

Os termos do acordo têm sido negociadas com Ministério do Trabalho e Polícia Rodoviária Federal. Pelo setor privado, estão a Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (Abrig) e a Associação Nacional dos Transportes de Carga e Logística (NTC).

