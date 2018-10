Shopping centers esperam vendas 5% maiores no Dia das Crianças

As vendas nos shopping centers no Dia das Crianças em todo o País neste ano devem crescer 5,0% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com pesquisa realizada com empreendedores do setor pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). A expectativa é que a alta nas vendas seja puxada pela categoria de brinquedos, seguida por vestuários e calçados. Para atrair consumidores nesta data, os shoppings têm ampliado os investimentos em atrações infantis, como teatros e musicais.// Circe Bonatelli

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+ e veja todos as notícias em tempo real