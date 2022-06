Shoppings esperam vender 20% mais no Dia dos Namorados

As vendas nos shoppings no Dia dos Namorados devem crescer 20% em relação à mesma data de 2021 e subir 8% na comparação com o mesmo período de 2019 (anterior à pandemia), segundo estimativa da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

A perspectiva é que as vendas movimentem R$ 4,2 bilhões durante os dias 6 e 12 de junho. O valor médio a ser gasto pelos consumidores foi projetado em R$ 214, ou 5,4% mais que no ano passado.

Expectativa de 75% é que número de visitantes seja maior ou igual ao de 2019

A Abrasce pesquisou quais itens devem ser mais comprados por homens e mulheres para presentear seus parceiros. No caso dos homens, as preferências de compras são: perfumaria e cosméticos (95%), joalheria (80%) e vestuário (79%). Já as mulheres devem priorizar as compras de itens de vestuário (95%), artigos esportivos (68%) e calçados (68%).

Em termos de fluxo, 75% dos shoppings que participaram do levantamento estimaram que o número de visitantes será igual ou maior que em 2019, antes do começo da pandemia. O avanço da vacinação e a desobrigação de uso de máscaras aumentou a confiança das pessoas para saírem de casa, embora o aumento recente no número de casos de covid tenha voltado a entrar no radar.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 03/06/22, às 18h33

