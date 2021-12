Shoppings lançam programas de fidelidade para fisgar e ‘dissecar’ clientes

Os programas de fidelidade têm ganhado papel de destaque entre as operadoras de shoppings. A Multiplan anunciou na quarta-feira que seu programa já está presente em 12 dos 20 centros de compras, e o plano é cobrir 100% do portfólio até o fim do primeiro semestre.

A BRMalls também divulgou o mesmo modelo de negócios na recente apresentação de resultados a investidores. A iniciativa abrange 8 dos 31 shoppings e está em fase de expansão. Aliansce Sonae tem o programa em 4 shoppings. O Iguatemi tem em todas unidades.

Os programas de fidelidade incentivam os clientes a compartilharem suas notas fiscais de compras nos aplicativos das operadoras em troca de benefícios diversos, como sorteios e descontos nos estacionamentos, por exemplo.

As companhias conseguem levantar dados sobre o perfil do consumidor e suas compras – quem é o cliente, de onde veio, o que comprou, em quantas lojas esteve, com que frequência visita o shopping, entre outras informações.

As donas dos shoppings esperam vir a desenvolver novos produtos e serviços personalizados, abrindo as portas de novas fontes de receita. A estratégia ganhou ainda mais importância diante da pressão do comércio eletrônico, que tem ‘roubado’ parte das compras antes feitas nas lojas físicas.

