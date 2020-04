Shoppings reabertos no País subirão de 60 para ao menos 73 até segunda

O total de shopping centers reabertos no País com o relaxamento da quarentena deve subir de 60 para, no mínimo, 73 até o começo da próxima semana. Na conta, entram os empreendimentos que já anunciaram o plano de voltar às atividades e outros que ainda podem seguir o mesmo caminho. Os dados fazem parte de um balanço interno da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), antecipado para a Coluna do Broadcast.

Liberou. Santa Catarina tem 24 shoppings abertos e é o Estado com mais empreendimentos do gênero que voltaram à ativa. Em seguida vêm Rio Grande do Sul (11), Paraná (7), Mato Grosso do Sul (5), Goiás (4), Minas Gerais (4), Mato Grosso (2), Rio de Janeiro (2) e Espírito Santo (1).

Aqui não. Nenhum shopping foi reaberto até agora em São Paulo, que tem 182 unidades, o equivalente a um terço do mercado nacional. O Estado também é o mais afetado pela pandemia de coronavírus, com 2.049 mortes. O decreto do governo de João Doria prevê restrição à atividade do comércio ao menos até 10 de maio.

