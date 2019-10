Show do Bon Jovi no Rock in Rio registra recorde de conecções Wi-Fi

O show de Jon Bon Jovi, que encerrou a noite de domingo da oitava edição do Rock in Rio, foi marcado por um número recorde de conexões à rede de wi-fi gratuita oferecido ao público assinante de qualquer operadora. A Oi, responsável pelo serviço, registrou um pico de acessos simultâneos durante a apresentação da banda norte-americana, envolvendo 14,7 mil pessoas.

Investimento. Para viabilizar o wi-fi gratuito na Cidade do Rock, a operadora instalou 56 quilômetros de fibra ótica e mais de 700 equipamentos como antenas, por exemplo, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, que recebeu o evento mais uma vez.

I’ll be there for you. No primeiro dia do Rock in Rio, sexta-feira, dia 27 de setembro, as 12,276 mil conexões registradas superaram o volume de acessos já registrado pela operadora Oi em grandes eventos. O título até então estava nas mãos da abertura da Copa do Mundo da FIFA no Brasil, em 2014, quando as 12 cidades-sede geraram pico de 7.596 conexões.