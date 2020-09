Sicoob eleva operações de crédito em 21,7% em trimestre de tombo no PIB

O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) registrou aumento de 21,7% nas operações no segundo trimestre – período em que a economia foi mais afetada pela pandemia – em comparação a igual trimestre do ano passado, para R$ 67,4 bilhões. Ao mesmo tempo, o Sicoob elevou em 25,1% as provisões de crédito, recursos destinados a cobrir eventuais calotes, para R$ 4,3 bilhões.

No bolso. Segundo balanço que será divulgado pelo sistema, os empréstimos e antecipação de recebíveis tiveram alta de 22,3%, para R$ 46 bilhões, e os financiamentos rurais e agroindustriais subiram 13,2%, para R$ 17,5 bilhões. Os ativos totais avançaram 24,3%, para R$ 134,9 bilhões em junho de 2020, sobre o resultado de igual mês do ano passado.

