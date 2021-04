Sicoob UniCentro quer ampliar em 50% número de agências em 2021

A Sicoob UniCentro Brasileira, uma das maiores cooperativa do sistema Sicoob, pretende aumentar em 50% o número de agências este ano. Hoje com 40 unidades, a cooperativa pretende inaugurar 20 novas agências e ampliar a presença em outros Estados brasileiros além de Goiás, Tocantins, São Paulo e Distrito Federal, nos quais já atua.

O movimento vai na contramão do sistema bancário tradicional e aproveita uma lacuna deixada com o fechamento de agências, de olho no fomento de negócios locais, com o acesso ao cooperativismo de crédito. Com as novas agências, a expectativa do Sicoob UniCentro é elevar em 47% o número de cooperados, para 60 mil.

De 2017 a 2020, o número de cooperados da cooperativa já havia crescido 124%. A cooperativa encerrou o balanço do ano passado com patrimônio líquido de R$ 618 milhões e R$ 3,6 bilhões em ativos. É uma das cinco maiores das 372 cooperativas do sistema de crédito Sicoob, que no Brasil tem mais de 5 milhões de cooperados e 3,4 mil pontos de atendimento.

