Sicredi entra na briga das maquininhas por microempreendedores

Coluna do Broadcast

O Sicredi, instituição financeira cooperativa, decidiu entrar na guerra das maquininhas pelos microempreendedores, os MEIs. Com uma solução sob medida para este público, batizada de Máquina Compacta de Cartões, reforça sua presença neste setor, iniciada no fim de 2017. O foco do Sicredi é atrair MEIs, autônomos e profissionais liberais.

O parque de maquininhas da instituição soma mais de 150 mil terminais, distribuídos nos 22 Estados onde opera. No fim de julho, o Sicredi atingiu a marca de R$ 10 bilhões de faturamento com suas maquininhas, equivalente a uma média de R$ 850 milhões transacionados por mês.

