Sicredi planeja abrir 20 agências em São Paulo em 2019

Na contramão dos bancos, que têm se dedicado a enxugar sua estrutura física, a cooperativa de crédito Sicredi pretende abrir 20 novas agências em São Paulo e na região do ABC em 2019. No ano passado, já foram abertos 19 novos endereços e a cooperativa cresceu 40% na região. Em 2018, a receita da instituição financeira cresceu 26% entre as 115 cooperativas que formam o sistema Sicredi em todo o Brasil. Juntas, registraram R$ 97 bilhões em ativos totais e R$ 15 bilhões em patrimônio.

No digital A preferência por agências físicas está relacionada, na visão do Sicredi, ao fato de a instituição ser uma cooperativa, o que significa que os correntistas tomam decisões em assembleias e recebem retorno financeiro sobre seus empréstimos, depósitos e outros serviços financeiros contratados. Mesmo assim, o Sicredi tem investido em tecnologia e abriu, em janeiro, uma sede em São Paulo. Nesse sentido, uma das grandes apostas é a oferta de conta digital//Cristiane Barbieri

