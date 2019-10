Sindicato dos postos de gasolina entra na briga contra a Refit

Já na mesa do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, a disputa entre a Refinaria de Manguinhos, rebatizada de Refit, e o governo de São Paulo em torno do ICMS ganhou reforço. O Sindicato Varejista de Combustíveis do Município do Rio de Janeiro (Sindicomb) acaba de ingressar com um pedido de “amicus curiae”, ou seja, os donos dos postos querem ingressar na ação, pois têm interesse no julgamento contra a refinaria. Enquanto isso, um grupo de 37 postos paulistas de bandeira branca fez o mesmo movimento, mas do outro lado do ringue, em defesa da Refit.

