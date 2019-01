SiqueiraCastro tem seis novos sócios

Coluna do Broadcast

O escritório SiqueiraCastro Advogados anunciou a chegada de seis sócios, sendo cinco deles promovidos e um contratado no mercado. Na área de direito penal, assumem Marcos Cavalcanti Ribeiro, vindo do Carvalho Costa & Ribeiro Advogados, e Renata Cestari, que já atuava na banca como associada.

Nordeste. Também foram promovidos Marina Ramacciotti, na área societária, Luciano Montenegro, na área trabalhista e Gabriel Silva Pinto e Rodrigo Oliveira Correia Brito, ambos no setor de direito do consumidor. Das seis promoções, três ocorrem no nordeste, nas cidades de São Luis, Salvador e Recife. (Cristiane Barbieri)

