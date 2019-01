Sistema Educate, do Grupo Santillana, vai investir R$ 15 milhões até 2021

O Sistema Educate, de ensino bilíngue do Grupo Santillana e que tem entre suas empresas as editoras Moderna e Salamandra, vai investir R$ 15 milhões até 2021 para alcançar o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio. Com isso, a expectativa é expandir em 50% o número de alunos atendidos pelo sistema, atualmente concentrado no Ensino Fundamental I. O Educate começa 2019 com 12 mil alunos, contra 1 mil no início do ano passado. A projeção, por enquanto, é de que o sistema esteja presente em 80 escolas no Brasil este ano.

Em números. A área de sistemas de ensino, onde está o Educate, responde por cerca de 14% da receita R$ 737 milhões do Grupo Santillana no Brasil em 2017, último dado disponível. Os números do ano passado no Brasil ainda serão divulgados pela empresa espanhola Santillana, braço editorial do grupo PRISA, com presença importante em meios de comunicação, entretenimento e educação nas línguas espanhola e portuguesa.

