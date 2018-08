Smiles expande oferta de voos para resgate com milhas

A Smiles Fidelidade, gestora do programa de milhagem e controlada pela Gol, expandiu a oferta de passagens aéreas que podem ser resgatadas com milhas. Após firmar parceria com outras quatro companhias, passou a contar com mais de 11 milhões de voos disponíveis. No total, são 18 aéreas, incluindo a Gol.

Céu de brigadeiro. A Smiles fechou novas parcerias com a regional Passaredo e as africanas Royal Air Maroc, Ethiopian Airlines e South African Airways. Além de ampliar o número de assentos, dobrou a oferta de hotéis e pousadas.