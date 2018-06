Smiles fecha parceria com agência Agaxtur de olho na Copa da Rússia

Em linha com a estratégia de oferecer um marketplace completo ao viajante, a Smiles Fidelidade fechou parceria com a Agaxtur para disponibilizar, em sua plataforma, os pacotes montados pela agência de viagens para a Copa do Mundo. As vendas começam amanhã, dia 05. São dezenas de opções disponíveis, a preços que variam de 4,5 mil euros a 28,2 mil euros, com retorno de 10 milhas para cada dólar gasto.

Sem milhas

Os pacotes incluem hospedagem, traslados, guia brasileiro para os passeios e o direito de adquirir os ingressos da Copa – a compra dos ingressos não renderá milhas. Segundo o diretor presidente do programa de fidelidade, Leonel Andrade, esse é o primeiro piloto de uma “possível parceria grande” com a Agaxtur. (Letícia Fucuchima)

Siga a @colunadobroad no Twitter