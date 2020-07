Smiles fecha parceria para milhas com Air Europa

A Smiles terá parceria para acúmulo de milhas com a Air Europa. A aérea voa para mais de 40 destinos, sendo quatro rotas provenientes do Brasil. São voos que saem de São Paulo, Salvador, Recife e Fortaleza diretamente para Madri, hub da empresa aérea espanhola e de lá se conectando a outros 18 destinos. Com os voos suspensos devido a pandemia, a rota Guarulhos – Madri foi retomada em 15 de julho e a expectativa é que os demais voos sejam retomados ao longo do segundo semestre.

contato: colunadobroad@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter