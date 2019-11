Smiles leva plataforma educacional sobre milhas para aviões da gol

Na tentativa de desmistificar o universo das milhas, a Smiles começou a exibir nas telinhas dos aviões da Gol vídeos que ensinam consumidores a usar programas de fidelidade e como aproveitá-los na hora de planejar uma viagem. As produções são do canal do YouTube “Te Levo de Milhas”, que integra uma plataforma educacional lançada pela Smiles em dezembro do ano passado.

Mudança. Como consequência do rearranjo de forças no setor aéreo, os programas de fidelidade ligados às companhias aéreas também passam por mudanças. A Smiles está em processo de revisão do seu plano estratégico e, mais recentemente, sofreu um baque ao perder a parceria com a americana Delta, que decidiu romper com a Gol e a se aliar ao Grupo Latam. Na semana passada, executivos da Smiles reconheceram que a saída da Delta deve afetar sua atratividade aos clientes, mas destacaram que estão em busca de novos aliados para suprir essa oferta de voos. /Letícia Fucuchima

