Só 12% dos brasileiros voltaram a viajar, mostra pesquisa C6/Ibope

Os brasileiros até podem estar começando a sair de casa, à medida que a economia reabre e as regras de distanciamento social vão ficando mais flexíveis, mas ainda estão cautelosos quanto a arrumar a malas e pegar a estrada. Pesquisa encomendada pelo C6 Bank e feita pelo Ibope aponta que 55% das pessoas pararam de viajar durante a pandemia e só 12% voltaram a fazê-lo.

Orçamento. A pesquisa – que ouviu 2 mil brasileiros com acesso à internet, das classes A, B e C – identificou também que os dispostos a viajar se preparam para um roteiro mais econômico. Dos entrevistados, 38% pretendem fazer viagens mais baratas nos próximos seis meses. Uma parcela de 33% afirma que sempre procurou economizar e deve seguir com a mesma postura. Já 14% dizem que vão gastar mais.

Meio e fim. O estudo mostra também que 36% dos entrevistados pretendem fazer viagens a passeio de carro nesse período, enquanto 19% planejam se locomover de avião. Entre os que frequentarão aeroportos, 15% dizem que vão viajar no Brasil e 4% ao exterior.

