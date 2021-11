Só 16% dos especialistas sabem trabalhar ‘nas nuvens’, área do futuro

Ainda é baixa a oferta de mão de obra no mercado brasileiro para atender à demanda que empregadores entendem ser a número 1 para as companhias, nos próximos quatro anos: tecnologia baseada em nuvem. De acordo com estudo global da Amazon Web Services (AWS), apenas 45% dos trabalhadores brasileiros são capacitados ou estão sendo capacitados em ferramentas na nuvem.

A participação é ainda menor para habilidades mais avançadas. Somente 16% dos que trabalham no segmento digital estão habilitados para o gerenciamento da transição de instalações locais para a nuvem.

A AWS verificou também que dois, em cada três trabalhadores, sentem que não estão ganhando habilidades digitais em velocidade suficiente para fazer frente às mudanças ocorridas em seus empregos, especialmente em virtude do isolamento social.

Embora sintam a necessidade de trabalhadores mais bem preparados, a empresas têm feito pouco pela mudança. Globalmente, apenas 30% das companhias pesquisadas buscaram treinar seus times.

