Só 6% dos consumidores fazem supermercado online mais de uma vez no mês

As vendas online dos supermercados ainda não deslancharam, mas a tendência é de aceleração nos próximos anos, segundo uma pesquisa feita em parceria entre a consultoria Bain & Company e o Google. O levantamento, feito com 8 mil consumidores nos Estados Unidos, mostra que apenas 6% de todos os consumidores fizeram pedidos online mais de uma vez no intervalo de um mês.

Não vejo vantagem. Uma das razões para que o uso dos canais digitais nas compras de supermercado ainda não tenha decolado é que os consumidores não percebem claramente o ganho trazido pela alternativa: entre os entrevistados que disseram ter comprado online apenas uma vez nos últimos 12 meses, apenas 42% relatam que a experiência lhes poupou tempo.

Ver para crer. A percepção da conveniência tende a melhorar com o tempo, diz o estudo, porque o uso repetido mostraria as vantagens na rotina do consumidor. Bain & Company e Google preveem que as vendas online dos supermercados devem triplicar na próxima década.

