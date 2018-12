Sob sigilo na vara de falências paulista, Avianca entra com pedido de recuperação judicial

A companhia aérea Avianca Brasil trabalha em sigilo com a vara de falências da Justiça paulista. Possivelmente, em um pedido de recuperação judicial. O sigilo evita que o processo seja conhecido por terceiros antes dos despachos iniciais do Juiz. Os rumores sobre eventual pedido de recuperação judicial cresceram nos últimos dias e o assunto domina hoje os bastidores do meio jurídico. Com pagamentos atrasados junto a fornecedores e obrigações com concessionárias de aeroportos, a companhia aérea está sob risco de ter de devolver 11 aviões, equivalentes a 18% de sua frota, à Constitution Aircraft. Procurada, a Avianca não respondeu até a publicação da nota.

Dívidas

A dívida com todos os aeroportos brasileiros, públicos e privados, chega a quase R$ 100 milhões, sendo que soma R$ 25 milhões com Guarulhos, conforme informou o jornal O Estado de S.Paulo no início do mês. Nem todos os débitos foram protocolados na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Expostos

A companhia captou recentemente R$ 130,7 milhões com os bancos ABC, Daycoval, Safra e Fibra, com vencimentos entre 2018 e 2021, elevando para R$ 306 milhões o endividamento da companhia ao final do terceiro trimestre. No fim de 2017, estava em 194 milhões.