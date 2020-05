Sobe para 88 o número de shoppings abertos no País

O País tem hoje 88 shopping centers que retomaram o funcionamento e 489 que permanecem fechados devido à pandemia. Semana passada, mais dois empreendimentos voltaram a abrir as portas: o Bourbon Shopping e o Fashion Outlet, ambos em Novo Hamburgo (RS), de acordo com dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). A reabertura do comércio está sendo permitida em algumas regiões do País, com o relaxamento das medidas para contenção da pandemia, a despeito do número ainda elevado de novos casos de covid-19.

Liberados. Santa Catarina tem 24 shoppings abertos e é o Estado com mais empreendimentos do gênero que voltaram à ativa. Em seguida vêm Paraná (18), Rio Grande do Sul (14), Minas Gerais (11), Goiás (8), Mato Grosso do Sul (6), Rio de Janeiro (3), Mato Grosso (2), Espírito Santo e Bahia (1). Os shoppings reabertos têm apresentados vendas cerca de 60% menores do que no mesmo período do ano passado.

Aqui não. Nenhum shopping foi reaberto oficialmente até agora no Estado de São Paulo, que tem 182 estabelecimentos, o equivalente a um terço do mercado nacional. O Estado também é o mais afetado pela pandemia de coronavírus, com 4.051 mortes até a noite de quinta-feira, 14. O decreto do governo paulista prevê restrição à atividade do comércio ao menos o fim deste mês.

