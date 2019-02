Coluna do Broadcast

Os sócios Banco do Brasil e família Ermírio de Moraes escolheram o JPMorgan para ajudar o banco Votorantim na preparação rumo à abertura de capital, em um trabalho “pré-IPO”. Esse também deve ser o primeiro integrante do grupo de assessores da abertura de capital, que tem chances de ocorrer neste ano. No páreo também estava o Credit Suisse. Procurado, o banco não comentou.