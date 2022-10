Sodexo e Abpass lançam selo de qualidade para restaurantes corporativos

A Associação Brasileira para a Promoção da Alimentação Saudável e Sustentável (Abpass) e a Sodexo lançaram uma certificação para restaurantes corporativos que pretender servir uma alimentação saudável e sustentável. Inicialmente, o selo deve cobrir a rede de empresas que tem parceria com a Sodexo.

A partir do ano que vem, porém, qualquer restaurante corporativo poderá solicitar a certificação à Abpass, responsável pela avaliação. Além de analisar a segurança dos alimentos, ingredientes e cardápios, a avaliação levará em conta a educação alimentar e práticas sustentáveis. De acordo com a Associação Brasileira das Refeições Corporativas (Aberc), no ano passado foram servidos 14 milhões de refeições por dia.