Coluna do Broadcast

A empresa de benefícios Sodexo acaba de lançar a plataforma VT Pass, para o gerenciamento e compras de vale-transporte. Com o uso da ferramenta, a expectativa é de economia para as companhias de 25% a 40% nos primeiros meses de uso, e de 12% a 18% ao longo de um ano de gestão do benefício.

