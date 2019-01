Sodexo lança sistema para recolher notas e gerar crédito tributário

A Sodexo integrou um recurso de recolhimento de notas fiscais eletrônicas ao seu sistema de gerenciamento de frotas Wizeo. O mecanismo busca as notas dos abastecimentos realizados com o cartão da empresa e elimina a necessidade de postos de combustíveis realizarem o upload das Nfes. A estimativa é que o sistema gere economia com crédito tributário que pode chegar a 25% do gasto com PIS, Cofins e ICMS. De olho no desconto, o sistema recolheu mais de 95% das notas fiscais emitidas pela base de clientes no primeiro mês de funcionamento da plataforma. (Cristiane Barbieri)

