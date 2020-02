Sompo Seguros cresce acima do mercado no segmento de automóveis

A Sompo Seguros teve a maior expansão entre as dez maiores companhias no ramo automóvel no ano passado, segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep). A seguradora cresceu 19,2% em 2019, quando teve R$ 963 milhões em prêmios emitidos (prestação paga pelo segurado) no segmento automóvel. Agora, trabalha para alcançar alta de 14% em 2020, quando quer superar em R$ 1,1 bilhão em prêmios na área.

