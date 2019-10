Sonia Favaretto, da área de sustentabilidade, deixa a B3 no fim de ano

A diretora da área de Sustentabilidade da B3, Sonia Favaretto, deixará a companhia no fim do ano, depois de dez anos na casa. Na companhia, Favaretto também acumula a superintendência da B3 Social e é presidente do Conselho Deliberativo do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). Em junho último, a executiva foi eleita para a presidência do Conselho da Rede Brasil do Pacto Global das Nações Unidas. A B3 explica que as áreas de Sustentabilidade e Comunicação passam a se reportar a Ana Buchaim, também à frente da diretoria de Pessoas, Marketing e Marca. Já a B3 Social passa a integrar a vice-presidência de Finanças, Jurídico e Planejamento, responsabilidade de Daniel Sonder. “A Sonia atuou incansavelmente para inserir o tema Sustentabilidade no radar dos mercados financeiro e de capitais, legado que terá continuidade na B3”,destaca a bolsa, em nota.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter