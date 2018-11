Sorocred projeta alta de 29% nas vendas na Black Friday

O Black Friday deste ano, que terá seu ponto alto no dia 23 de novembro, deve registrar um aumento de 28% nos volumes financeiros movimentados com vendas ante 2017, de acordo com projeções da Sorocred, empresa de soluções de crédito com mais de 5 milhões de cartões emitidos, especialmente para as classes B,C e D. A previsão é de que o valor médio que cada cliente pretende gastar pode subir 11%. A empresa faz o acompanhamento dos faturamentos sobre datas sazonais e, com base nos dados, calcula que o faturamento médio nessas datas cresceu em média 28% em 2018, com destaque para o Dia das Mães, que teve um aumento de 30% em comparação às vendas de 2017.

