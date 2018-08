Sorridents mira receita de R$ 340 milhões em 2018

Coluna do Broadcast

A rede de clínicas odontológicas Sorridents prevê que seu faturamento alcance R$ 340 milhões neste ano, uma expansão de 26% em relação ao observado no anterior.

Desse total projetado, R$ 160 milhões já foram alcançados de janeiro a junho. A empresa encerrou a primeira metade do ano com 250 unidades em operação, sendo dez novas.

Até o fim de 2018, a companhia quer manter o ritmo, chegando a um total de 290 unidades abertas.

Nicho. Das novas unidades abertas no primeiro semestre, duas foram no modelo Lite, mais enxuto e focado em regiões com menos de 100 mil habitantes.