SPAC do Mercado Livre e do fundo Kaszek levanta US$ 250 milhões na Nasdaq

O Mercado Livre e o fundo Kaszek levantaram, na terça-feira, US$ 250 milhões na bolsa norte-americana Nasdaq na oferta de sua Companhia com Propósito Específico de Aquisição (SPAC, na sigla em inglês). O objetivo é usar os recursos para comprar empresas de tecnologia na América Latina. O Kaszek já é investidor do Nubank e do QuintoAndar.

A SPAC foi batizada de Meli Kaszek Pioneer e vendeu o lote principal de 25 milhões de ações ordinárias, a US$ 10 cada, garantindo US$ 250 milhões. A SPAC foi listada na Nasdaq com o ticker MEKA.

A maior parte dos investidores foi de estrangeiros, com pouca alocação entre locais brasileiros. O Mercado Livre e a Kaszek haviam se comprometido a colocar US$ 50 milhões cada na SPAC, segundo o prospecto.

Aparentemente não foi colocado o lote extra de mais 3,75 milhões de ações – US$ 37,5 milhões, que poderia levar a operação para US$ 387,50 milhões.

