Special Dog projeta receita próxima de R$ 800 mi em 2020

A indústria de alimentos para cães e gatos Special Dog prevê um faturamento de R$ 790 milhões neste ano, crescimento de 10% em relação ao visto em 2019. Apenas no ano passado, cerca de 165 mil toneladas de produtos foram distribuídos, além de exportados para 11 países, entre eles Chile, Bolívia e Uruguai. A companhia inaugurou recentemente sua fábrica de alimentos úmidos, como patês e sachês, em Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo.

