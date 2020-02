SPX abre escritório em NY e faz contratações para expandir área de crédito global

Em janeiro, a gestora SPX Capital abriu escritório em Nova York, onde ficará parte da equipe da recém-aberta área de crédito global e também o time de análise econômica americana. O novo endereço conta com cerca de 10 posições, sendo que uma delas já está ocupada pelo novo sócio e gestor David de Paolo. É ele quem vai gerir um dos quatro núcleos de crédito global da SPX. De Paolo será o gestor da futura família de fundos US High Yield (títulos privados de alto retorno nos Estados Unidos).

Os outros três núcleos em crédito global são nos segmentos “corporate” de mercados emergentes, crédito soberano (sovereign bonds) e Brasil/América Latina. Foi nesse último que a SPX lançou, na segunda quinzena de dezembro, seu primeiro fundo de crédito privado. É o SPX Seahawk CP Longo Prazo que, segundo o sócio e gestor Albano Franco já acumula R$ 120 milhões em patrimônio e está disponível para distribuição para todos perfis de investidor: das plataformas eletrônicas ao segmento de alta renda. Com cerca de 15 anos de experiência no BTG Pactual, Franco também é contratação recente. Ingressou na asset em julho do ano passado.

A criação de um novo negócio pela SPX é conhecida desde o ano passado, quando o sócio Beny Parnes começou o processo de transição do cargo de economista-chefe para o de diretor da área de crédito global. “Assim como a SPX é uma casa macro e com fundos de ‘equities’ [ações], pretendemos que a SPX seja uma casa de crédito. É um projeto que está começando”, diz Parnes. “Faltava essa ‘avenida’ para a empresa deixar de ser só macro para se tornar uma administradora de recursos mais completa.”

O processo, dizem Parnes e o sócio Rodrigo Godinho, atrasou alguns meses por conta de uma saída inesperada. Daleep Singh, sócio no escritório de Washington dedicado à pesquisa econômica, saiu para trabalhar no Federal Reserve de Nova York. Singh era peça importante no plano de Parnes, que havia dividido suas atribuições na pesquisa macro entre Singh, no caso os estudos sobre economia internacional, e o economista Gabriel Hartung, que é o atual responsável pela macroeconomia brasileira.

Para cada núcleo na área de crédito global (serão três em Nova York e um em São Paulo), Parnes diz que haverá entre quatro e cinco pessoas. No núcleo de mercado local, o gestor Albano Franco conta com uma equipe de três analistas e um gestor, já contratados. Novas contratações estão em vista, segundo Parnes, que volta à área de crédito depois de muitos anos dedicados à macroeconomia. No BBM, foi diretor de análise de crédito. No Banco Central, onde foi diretor de Assuntos Internacionais por 1 ano e dez meses, teve experiência com títulos públicos.

A atração de profissionais seniores, como Franco e De Paolo, segundo Parnes, é proposital. “Queremos ganhar tempo e angariar experiência”, afirmou o sócio e diretor da nova área da SPX. “Gosto de dizer que estamos contratando pessoas com experiência, tanto em coisa boa quanto em coisa ruim”, diz Parnes.

Com pouco mais de R$ 43 bilhões sob gestão, a SPX está entre as 20 maiores gestoras brasileiras e é uma das independentes com maior volume de ativos sob gestão. Desse total, quase R$ 33 bilhões estão em fundos multimercados. Outros R$ 7 bilhões em fundos de ações; R$ 3,5 bilhões em previdenciários e os R$ 120 milhões do fundo de crédito privado Seahawk – somente as duas últimas categorias estão abertas a captações atualmente. Da forma como foi estruturado, o fundo pode crescer até R$ 3 bilhões, aproximadamente, sem gerar estresse de liquidez ou outras consequências, segundo Franco.

“Nos últimos 10 anos, o investidor não precisava muito além de juros e câmbio (na sua carteira)“, diz Albano. Para ele, o cenário mudou, sobretudo com a queda do juro real. “O mercado foi empurrado para o crédito. E nossa mesa de crédito já se alavanca em estrutura macro formada. O Brasil precisa de infraestrutura. Se privatizações e concessões andarem, oportunidades não vão faltar para fundos com foco nessa área.”

Internacionalização

A internacionalização da SPX começou em 2016 com o escritório em Londres, onde ficam três sócios-fundadores: Daniel Schneider, Bruno Pandolfi e Rogério Xavier. No endereço londrino, trabalham 40 dos 142 profissionais da gestora, que atua em cinco áreas: juros, moedas, ações, commodities e, agora, crédito. Nesse quadro geral, conta o sócio Rodrigo Godinho, há pessoas de 11 nacionalidades, falando nove diferentes idiomas. “Atualmente, 15% dos nossos profissionais são estrangeiros”, diz Godinho. Nas palavras do sócio e gestor Rogério Xavier no ano passado, a ambição da SPX é ser “o maior ‘hedge fund’ do mundo”.

