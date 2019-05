Starboard e Apollo tem primeira conversas com Casino sobre Via Varejo

A Starboard, empresa especializada em reestruturação de empresas, com sua sócia, a gestora norte-americana Apollo, devem se reunir com o Grupo Casino em cerca de 15 dias para começar a afinar uma conversa, ainda preliminar, sobre eventual aquisição da Via Varejo. O interesse da Starboard e Apollo está na fatia que o Casino tem de 36,2%, por meio do Grupo Pão de Açúcar, na dona das Casas Bahia e Ponto Frio. Eles irão discutir a sinergia de uma eventual fusão da Via Varejo com a Máquina de Vendas, controladora das redes Ricardo Eletro e Insinuante, na qual a Starboard tem participação de 72%.

Funding. A aquisição seria financiada pelo fundo de R$ 1,5 bilhão constituído pela Starboard, onde a gestora tem US$ 250 milhões. Além disso, a Apollo, paralelamente, deve compor financeiramente a aquisição. No exterior, a gestora norte-americana fechou acordo esta semana com o Casino para aquisição de 32 imóveis onde a rede francesa opera supermercados, por cerca de

¤ 400 milhões. Procurada, a Via Varejo e Casino não comentaram.