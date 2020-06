A Startse, plataforma que reúne startups e fintechs, lançou um clube de assinatura para formação executiva para a nova economia. O custo da assinatura é de R$ 14,90 ao mês, com parte do conteúdo que nasceu de discussões surgidas diante da pandemia do novo coronavírus, como tomada de decisões depois da crise e trabalho com equipes remotas.

Contato: colunabroadcast@estadao.com