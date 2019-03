Startup Ahgora cresce após aporte e negocia nova rodada

Desenvolvedora de software e hardware de gestão de ponto e automatização de rotinas de RH, a Ahgora faturou R$ 30 milhões em 2018, com alta de 70% sobre o ano anterior. Com clientes como Smart Fit, CPFL, TLSV, Universidade Federal de Pernambuco, Ministério da Agricultura, a companhia recebeu aporte, em 2016, do fundo InvestTech. Agora, negocia com fundos internacionais uma segunda rodada de investimento. (Cristiane Barbieri)

