Startup Bondi, de mobilidade urbana, sai em busca de investidores

Coluna do Broadcast

Ancorada em seu crescimento, a startup Bondi, aplicativo de mobilidade urbana coletiva, está em busca de investidores e já contratou como assessor financeiro a OAK Partners, enquanto o escritório Chamon Santana Advogados atua na assessoria legal. Com presença apenas em São Paulo, a companhia planeja expandir seus serviços para Rio de Janeiro, Minas Gerais e região Sul, assim como aumentar sua participação no mercado de fretamento. A Bondi deve encerrar este ano com receita de R$ 500 mil, mas projeta saltar para R$ 13 milhões em 2019.

