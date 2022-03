Startup da Dexco e sócios da Natura fecha 1º contrato de madeira para obra

A Urbem – startup criada para desbravar a produção de vigas, pilares e lajes de madeira – acaba de assinar seu primeiro contrato: serão 16 mil m³ de peças de madeira para a Cubicset, que trabalha com engenharia e arquitetura modular para hotéis, lojas e outros empreendimentos.

A Urbem recebeu, ano passado, um aporte de R$ 103 milhões para montar um parque fabril, de olho no crescimento do mercado imobiliário baseado em estruturas de madeira. Entre os investidores, estão dois sócios da Natura (Guilherme Leal e Luiz Seabra), e a Dexco, conglomerado dono das marcas Deca, Duratex, Portinari, entre outras.

A fábrica da Urbem, no Paraná, entrará em operação no segundo semestre, com potencial de produzir até 100 mil m³ por ano de elementos estruturais de madeira. Enquanto isso, está prospectando clientes, como incorporadoras de empreendimentos residenciais e comerciais.

O potencial do mercado da construção modular no Brasil é de R$ 2,08 bilhões, segundo levantamento do fundo de investimentos em startups imobiliárias Terracotta Ventures. O setor está crescendo na onda de industrialização das obras e maior emprego das peças pré-moldadas, isto é, aquelas feitas nas fábricas e apenas montadas nos canteiros.

