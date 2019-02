Startup de automação de conselhos recebe aporte

Coluna do Broadcast

Criada para digitalizar o trabalho dos conselhos das empresas abertas e fechadas com mais de 100 funcionários, a Atlas Governance acaba de receber aporte de R$ 1,5 milhão. Entre os investidores estão Leonardo Pereira (ex-presidente da CVM), Wilson Amaral (ex-CEO da Gafisa) e Paulo Camargo (CEO da franquia do McDonald’s na América Latina).

Gente grande. No último ano, a startup conquistou 35 clientes de grande porte como Riachuelo, Cyrela, Shopping Iguatemi, CVC Turismo, Even, Triunfo Participações, Direcional Engenharia e Hospital Sabará. Os recursos serão destinados à ampliação da equipe, novos produtos e retenção de clientes. O objetivo da Atlas é chegar a 180 conselhos, até o fim do ano.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+