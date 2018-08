Startup de brasileiros fundada no Vale do Silício amplia leque de clientes

A Drumwave, startup de inteligência artificial e estratégia de dados fundada no Vale do Silício há menos de dois anos pelo empreendedor brasileiro André Vellozo, está conquistando espaço junto a companhias globais nos setores de bens de consumo, finanças, telecom, high tech e automotivo.

No último mês, cinco novos clientes foram incorporados e outros estão previstos com o credenciamento da novata para um giro, nos Estados Unidos, com as 200 empresas que figuram no topo do Fortune 500, ranking anual das maiores companhias norte-americanas.