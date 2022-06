Startup de construção de casa sob demanda tenta atrair investidores

A Griffon, primeira incorporadora que trabalha no modelo on demand no Brasil, está dando largada a uma série de reuniões com agentes de mercado atrás de uma rodada inicial de investimentos. Diferentemente das empresas tradicionais de construção, que compram terreno, licenciam projetos, erguem as casas e só depois as colocam à venda, a startup chega com a proposta de erguer moradias sob demanda, sem a necessidade de carregar todos os ativos.

O cliente da Griffon pode escolher a planta da casa própria entre alguns modelos de projetos já pré-concebidos pela empresa. É possível ajustar o tamanho do imóvel e escolher o material de acabamento. A startup também conta com um banco de dados de terrenos disponíveis na região desejada. Aí é questão de unir as duas pontas: o dono do terreno ao futuro dono da casa pronta.

Quando esse encontro dá certo, a startup fecha um contrato entre as partes e sai para a captação de recursos para a obra junto a um banco parceiro. Trabalha, concomitantemente, na oferta do financiamento para esse comprador. O cliente tem de pagar 10% do valor do imóvel na largada mais prestações mensais ao longo da obra. Na entrega das chaves, o cliente é repassado para o banco.

Primeiros projetos estão concentrados em regiões nobres da Grande SP

O maior risco da operação está numa eventual inadimplência dos contratantes, uma vez que a startup fica com a dívida junto ao banco durante a fase de aprovação do projeto na prefeitura (duração estimada de três meses) e a fase da obra (oito meses). Mas o imóvel em construção fica como garantia.

Os primeiros projetos da Griffon estão concentrados na Granja Viana e em Alphaville, regiões nobres da Grande São Paulo. Cada casa sai na faixa de R$ 1,5 milhão a R$ 3 milhões. A startup foi lançada oficialmente no último mês e tem três unidades contratadas. A meta é contratar 12 por mês até o fim deste ano.

Por trás do negócio estão dois sócios: Murillo Morale, que já trabalhou na Decorati, startup de reformas em larga escala vendida para a Loft em 2019; e Felipe Cresciulo, fundador da dark kitchen Alecrim, vendida para o grupo Egeu em 2018, e ex-líder do laboratório de inovação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (Bid Lab).

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 01/06/22, às 16h35

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.