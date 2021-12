Startup de distribuição de alimentos traz ex-chefe de tecnologia do iFood

A Food to Save, foodtech que evitou o descarte de 25 toneladas de alimentos na grande São Paulo e em Campinas em menos de um ano, contratou Guido Bruzadin para assumir o cargo de CTO (Chief Technology Officer) da startup. Bruzadin tinha a mesma função no iFood, no qual trabalhou por quase 10 anos, sendo responsável pelos primeiros aplicativos, site, infraestrutura e reformulação da plataforma logística.

A Food to Save conecta estabelecimentos com produção de alimentos excedente (próximos do vencimento ou que demandem consumo imediato) com pessoas interessadas em adquiri-los com até 70% de desconto. Segundo Bruzadin, a ideia é dar escala à plataforma para alavancar os benefícios socioambientais da proposta da foodtech.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 29/12/21, às 12h23.

