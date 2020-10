Startup do segmento médico lança nova plataforma e negocia com hospitais

A startup do segmento médico Action Voice acaba de lançar uma plataforma que faz os registros eletrônicos de saúde por voz, com os dados podendo ser exportados para o prontuário do paciente. Pela plataforma, é possível enviar boletins diários em vídeos e áudio aos familiares, além da evolução clínica do paciente. Grandes hospitais já estariam negociando a adoção da plataforma. O investimento realizado foi de R$ 2,5 milhões e o produto é adequada à Lei Geral de Proteção de Dados.

